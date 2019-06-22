У Тбілісі госпіталізували понад 50 постраждалих під час протестів



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Фото: apsny.ge

У хірургічному відділенні клініки Інгороква залишаються дев’ять пацієнтів, які були прооперовані

У різних клініках Тбілісі проходять лікування 52 пацієнта, які постраждали під час антиросійської акції. Про це повідомляє «Грузія-Online».

За даними міністерства охорони здоров’я Грузії, стан здоров’я більшості пацієнтів стабільний, і частина сьогодні покине медичні установи.

Повідомляється, що в хірургічному відділенні клініки Інгороква залишаються дев’ять пацієнтів, які були прооперовані. За словами лікарів, швидше за все, всі вони покинуть медустанову в понеділок.

Що стосується інших постраждалих, 11 пацієнтів залишаються в клініці New Hospital. За інформацією клініки, ні у одного з пацієнтів немає травм, які створюють загрозу життю.

Ще чотири пацієнти залишаються в лікарні Гудушаурі. Як кажуть в клініці, вони, ймовірно, будуть виписані до кінця дня.

Нагадаємо, на акції протесту в Грузії протестуючі виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.