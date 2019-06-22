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    Російський «Аерофлот» оголосив про припинення рейсів до Грузії

    • Розсилка
    Російський «Аерофлот» оголосив про припинення рейсів до Грузії

    В літньому розкладі частота польотів «Аерофлоту» з Росії в Тбілісі та в зворотному напрямку становила 14 разів в тиждень

    Російська авіакомпанія «Аерофлот» з 8 липня повністю припиняє виконання рейсів до Грузії.

    Про це 22 червня повідомляє пресслужба «Аерофлоту».

    «Тепер основні зусилля «Аерофлоту» будуть спрямовані на вивезення з території Грузії громадян Російської Федерації, які там перебувають. Ті з них, які мають квитки в Росію на 8 липня або більш пізню дату, можуть без будь-яких доплат або штрафних санкцій перенести виліт на більш ранній час, до повного припинення авіасполучення, або повернути повну вартість квитків», - заявили в авіакомпанії.

    В літньому розкладі частота польотів «Аерофлоту» з Росії в Тбілісі та в зворотному напрямку становила 14 разів в тиждень.

    Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

    Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

    Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

    Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

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