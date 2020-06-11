Протести у США: Трамп готується представити реформу поліції



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У Штатах може з'явитися б аза даних поліцейських, де містилися б записи про вчинені ними правопорушення

Реформа поліції у США буде представлена «в найближчі дні»

Речниця Білого дому Кейлі Макенані підтвердила інформацію про те, що найближчим часом президент США Дональд Трамп представить своє бачення реформи поліції.

«Президент провів останні 10 днів спокійно, ретельно працюючи над пропозиціями щодо проблем із законодавством, які підняли учасники протесту по всій країні», - заявила Макенані.

Вона зазначила, що реформа поліції буде представлена «в найближчі дні».

Телеканал NBC припускає, що Дональд Трамп уже в четвер готовий представити ряд ініціатив щодо реформування поліції.

Очікується, що в пакет увійдуть як законодавчі ініціативи, так і прямі директиви від президента.

Серед обговорюваних пропозицій - бази даних поліцейських, де містилися б записи про вчинені ними правопорушення, а також зміни в їх роботі.

Питання про реформування роботи поліції США постало на тлі протестів через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.