Японія проведе безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу
Країна уклала угоди зі всіма потенційними виробниками вакцини
Верхня палата парламенту Японії ухвалила поправки до закону про імунізацію, які дозволять провести безкоштовну вакцинацію всього населення від Covid-19 і продовжити карантинні обмеження до лютого 2021 року. Про це повідомляє агентство Kyodo.
Уряд бере на себе всі витрати на вакцинацію і має закупити необхідну кількість доз до середини наступного року.
В Японії розробляють свою власну вакцину, але влада також уклала угоди на постачання вакцин з британсько-шведською компанією AstraZeneca, американською біотехнологічною фірмою Moderna, а також з компаніями Pfizer і BioNTech.
В Японії за час пандемії при населенні у 126,5 мільйона осіб захворювання на Covid-19 підтвердили у 151,7 тисячі японців. Померли 2 109 осіб.
Нагадаємо, що Британія першою у світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech.
Також нагадаємо, що у США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу.
Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.
До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.
Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.
Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.
До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.
Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.
Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.
9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.
16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.