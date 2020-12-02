Японія проведе безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу

За час пандемії Covid-19 підтвердили у 151,7 тисячі японців

Країна уклала угоди зі всіма потенційними виробниками вакцини

Верхня палата парламенту Японії ухвалила поправки до закону про імунізацію, які дозволять провести безкоштовну вакцинацію всього населення від Covid-19 і продовжити карантинні обмеження до лютого 2021 року. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Уряд бере на себе всі витрати на вакцинацію і має закупити необхідну кількість доз до середини наступного року.

В Японії розробляють свою власну вакцину, але влада також уклала угоди на постачання вакцин з британсько-шведською компанією AstraZeneca, американською біотехнологічною фірмою Moderna, а також з компаніями Pfizer і BioNTech.

В Японії за час пандемії при населенні у 126,5 мільйона осіб захворювання на Covid-19 підтвердили у 151,7 тисячі японців. Померли 2 109 осіб.

Нагадаємо, що Британія першою у світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech.

Також нагадаємо, що у США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.