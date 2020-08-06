Facebook вперше видалив допис Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Facebook вважають, що слова Дональда Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про коронавіру

У дописі Трамп помилково стверджував, що діти «фактично невразливі перед Covid-19».

Вперше в історії соцмережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє The Guardian, публікація президента США містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти «фактично невразливі перед Covid-19».

У Facebook вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про коронавірус. Раніше компанія піддавалася різкій критиці за неодноразовий дозвіл президенту США порушувати правила спільноти.

«Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед Covid-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації», – йдеться у заяві компанії.

До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

У травні вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк.