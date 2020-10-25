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    У трьох членів виборчої комісії у Кропивницькому виявлено Covid-19

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    <p>Приміщення дільниці продезінфікували</p> - У трьох членів виборчої комісії у Кропивницькому виявлено Covid-19

    Приміщення дільниці продезінфікували

    Фото ілюстративне

    Дільниця продовжує працювати після дезінфекції

    На дільниці № 350885, що знаходиться на території Центральної міської лікарні у Кропивницькому, у трьох членів виборчої комісії виявили коронавірус.

    Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    Приміщення дільниці обробили, а комісія продовжує працювати, зазначила заступник голови Фортечної районної ТВК Оксана Аветесян-Бершадська у коментарі «Опорі».

    «У трьох членів комісії не було ніяких ознак хвороби. Але тест показав, що організм бореться з Covid-19. Після обробки приміщення комісія працює, вистачає кворуму», – сказала вона.

    Як повідомлялося, на Черкащині у ніч з 24 на 25 жовтня від Covid-19 помер кандидат до Христинівської міської ради Олександр Кучеренко.

    Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полівРезультати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць. Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».

    вибори Кропивницький коронавірус
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