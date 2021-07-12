У трьох областях за добу – жодного нового випадку Covid-19

Найбільше нових випадків виявили у Києві (63), Дніпропетровській (24) та Київській (13) областях.

Лабораторії зробили 16 685 тестувань на коронавірус: методом – 9 606, методом – 1 714. Також зробили 5 365 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 241 217 випадків зараження коронавірусом. З них 52 604 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 177 529 – одужали.