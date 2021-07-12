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    У трьох областях за добу – жодного нового випадку Covid-19

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    За добу не зафіксовано жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях - У трьох областях за добу – жодного нового випадку Covid-19
    За добу не зафіксовано жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях
    Фото: MSF

    Вчора з коронавірусом госпіталізували більше українців, ніж зафіксували нових хворих

    В Україні за минулу добу виявили 174 нових випадків коронавірусу. За добу не зафіксовано жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Також вчора 236 пацієнтів одужали та семеро померли. Госпіталізували 266 людей.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (63), Дніпропетровській (24) та Київській (13) областях.

    Лабораторії зробили 16 685 тестувань на коронавірус: методом ПЛР – 9 606, методом ІФА – 1 714. Також зробили 5 365 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

    Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 241 217 випадків зараження коронавірусом. З них 52 604 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 177 529 – одужали.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар хвороби коронавірус
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    У трьох областях за добу – жодного нового випадку Covid-19