У трьох областях за добу – жодного нового випадку Covid-19
Вчора з коронавірусом госпіталізували більше українців, ніж зафіксували нових хворих
В Україні за минулу добу виявили 174 нових випадків коронавірусу. За добу не зафіксовано жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (63), Дніпропетровській (24) та Київській (13) областях.
Лабораторії зробили 16 685 тестувань на коронавірус: методом ПЛР – 9 606, методом ІФА – 1 714. Також зробили 5 365 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.
Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 241 217 випадків зараження коронавірусом. З них 52 604 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 177 529 – одужали.