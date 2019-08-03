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    У Туреччині загорівся автобус із пасажирами, п'ять осіб загинули (фото, відео)

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    У Туреччині загорівся автобус із пасажирами, п'ять осіб загинули (фото, відео)
    Фото: aa.com.tr

    Серед жертв вогню, що охопив автобус у провінції Баликесір, – двоє дітей

    У п’ятницю, 2 серпня, в провінції Баликесір на північному заході Туреччини загорівся пасажирський автобус. Про це повідомляє «Гордон» з посиланням на Anadolu.

    Загинуло п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. 15 осіб було госпіталізовано, чотирьох із них уже виписали.

    Загалом в автобусі перебувало 37 осіб.

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    За словами мера Баликесіра Юсела Їлмаза, під час руху пасажири повідомили водієві, що загорілася встановлена в салоні кофемашина. Автобус зупинився, а коли двері відчинили, спалахнуло сильне полум'я.

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    У Туреччині загорівся автобус із пасажирами, п'ять осіб загинули (фото, відео)
    У Туреччині загорівся автобус із пасажирами, п'ять осіб загинули (фото, відео)
    У Туреччині загорівся автобус із пасажирами, п'ять осіб загинули (фото, відео)
    Фото: aa.com.tr

    П'ятеро людей у паніці не встигли вибратися і загинули, отруївшись димом.

    Двох представників персоналу автобусної компанії затримали.

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