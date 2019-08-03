У Туреччині загорівся автобус із пасажирами, п'ять осіб загинули (фото, відео)



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Фото: aa.com.tr

Серед жертв вогню, що охопив автобус у провінції Баликесір, – двоє дітей

У п’ятницю, 2 серпня, в провінції Баликесір на північному заході Туреччини загорівся пасажирський автобус. Про це повідомляє «Гордон» з посиланням на Anadolu.

Загинуло п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. 15 осіб було госпіталізовано, чотирьох із них уже виписали.

Загалом в автобусі перебувало 37 осіб.

За словами мера Баликесіра Юсела Їлмаза, під час руху пасажири повідомили водієві, що загорілася встановлена в салоні кофемашина. Автобус зупинився, а коли двері відчинили, спалахнуло сильне полум'я.

П'ятеро людей у паніці не встигли вибратися і загинули, отруївшись димом.

Двох представників персоналу автобусної компанії затримали.