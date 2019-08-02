У метрополітені назвали причину закриття трьох станцій підземки



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На «Хрещатику» сталося загоряння електрощитової

Три станції столичної підземки закрилися через пожежу на «Хрещатику»

«Київський метрополітен» закрив станції «Хрещатик», «Театральна» та «Університет» через загоряння електрощитової.

Про це Українським Новинам повідомили на гарячій лінії метрополітену.

«На «Хрещатику» загоряння електрощитової», - сказав співробітник підприємства.

Рух по червоній лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Вокзальна» і від станції «Арсенальна», до станції «Лісова».

Як повідомлялося, сьогодні близько 10:30 на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро закрилися на вхід та вихід три станції: «Хрещатик», «Театральна» і «Університет». У метрополітені повідомили, що станції не працюють з технічних причин.

Як передає «Інформатор», до цього було повідомлення про задимлення станції «Університет».

У столичному управлінні ДСНС повідомили, що поблизу станції метро «Університет» у підземному пішохідному переході, під сходами, сталася пожежа: горіло сміття на площі 4 кв. м. О 09:57 пожежу було ліквідовано.