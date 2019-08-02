Рух поїздів на червоній гілці метро відновлено



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Всі станції київської підземки працюють у звичайному режимі

Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену відновлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Станції працюють у звичайному режимі.

Як повідомлялося, сьогодні близько 10:30 на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро закрилися на вхід та вихід три станції: «Хрещатик», «Театральна» і «Університет». У метрополітені повідомили, що станції не працюють з технічних причин.

Рух по червоній лінії було організовано від станції «Академмістечко» до станції «Вокзальна» і від станції «Арсенальна», до станції «Лісова».

Як передає «Інформатор», до цього було повідомлення про задимлення станції «Університет».

У столичному управлінні ДСНС повідомили, що поблизу станції метро «Університет» у підземному пішохідному переході, під сходами, сталася пожежа: горіло сміття на площі 4 кв. м. О 09:57 пожежу було ліквідовано.

Пізніше у метрополітені повідомили, що станції метро були закриті через загоряння електрощитової на «Хрещатику».