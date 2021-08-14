  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Туреччині знову розбився автобус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок аварії постраждали 29 осіб. - У Туреччині знову розбився автобус
    Внаслідок аварії постраждали 29 осіб.
    Фото: CNN Türk

    У провінції Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса постраждали 29 людей

    «У районі Сариз провінції Кайсері 29 людей постраждали внаслідок аварії автобуса на ділянці дороги Кайсері-Кахраманмараш», – повідомляє CNN Türk.

    Постраждалих автомобілями швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні в Пинарбаші. Декого з поранених, чий стан був важким, після надання першої медичної допомоги було доставлено санітарним вертольотом до центральної лікарні.

    Пасажирами автобусу здебільшого були студенти курсу з вивчення Корану, які здійснювали подорож до Стамбула.

    Нагадаємо, раніше на заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули шестеро людей, ще 37 – травмова.

    Також туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Загинули три людини.

    Уточнюється, що аварія сталася в провінції міста Анталья, Манавгат. Транспортний засіб з росіянами врізався в огорожу на розв'язці D-400, а потім вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

    Теги: Туреччина ДТП аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Туреччині знову розбився автобус