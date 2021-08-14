У Туреччині знову розбився автобус

У провінції Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса постраждали 29 людей

«У районі Сариз провінції Кайсері 29 людей постраждали внаслідок аварії автобуса на ділянці дороги Кайсері-Кахраманмараш», – повідомляє CNN Türk.

Постраждалих автомобілями швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні в Пинарбаші. Декого з поранених, чий стан був важким, після надання першої медичної допомоги було доставлено санітарним вертольотом до центральної лікарні.

Пасажирами автобусу здебільшого були студенти курсу з вивчення Корану, які здійснювали подорож до Стамбула.

Нагадаємо, раніше на заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули шестеро людей, ще 37 – травмова.

Також туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Загинули три людини.

Уточнюється, що аварія сталася в провінції міста Анталья, Манавгат. Транспортний засіб з росіянами врізався в огорожу на розв'язці D-400, а потім вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.