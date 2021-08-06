У Туреччині автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі та десятки постраждалих

Автобус, який рухався за маршрутом Стамбул-Ізмір, врізався у причіп вантажівки

На заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули шестеро людей, ще 37 – травмовані. Про це повідомляє Haberler.

«Аварія сталася в районі населеного пункту Сома, пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Стамбул-Ізмір, врізався у причіп вантажівки. В результаті зіткнення шестеро людей загинули, 37 осіб отримали травми», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що в автобусі перебувало 50 пасажирів, шість осіб від отриманих травм померли у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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