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    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина

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    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина

    Чоловіка, який намагався пробратися у резиденцію Трампа, знешкодила поліція

    Співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по чоловіку, який намагався проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні.

    Про це повідомляє Xinhua.

    «У неділю ввечері біля Білого дому був знешкоджений чоловік після того, як агенти Секретної служби США відкрили по ньому вогонь», - йдеться в повідомленні.

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    Чоловік зайшов на територію ізольованої зони на північ від Білого дому незабаром після того, як президент США Дональд Трамп залишив південну галявину, щоб відправитися з державним візитом у Британію.

    Як зазначає видання, співробітники Секретної служби зверталися до чоловіка з усним попередженням. Його стан на даний момент не відомий.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули 12 людей. Стрілець також мертвий.

    Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.

    Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії.

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