У Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго відкрились дільниці для голосування



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Українці, які живуть та працюють у США, почали приходити на виборчі дільниці

Останньою відкриється виборча дільниця у Сан-Франциско

У США відкрилися вже три закордонні виборчі дільниці для голосування у другому турі виборів президента України - У Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго. Про це повідомляє посольство України у Вашингтоні у Twitter.

«У США розпочалось голосування у 2-му турі виборів президента України. Першими відкрились закордонна виборча дільниця №900089 у місті Вашингтон та закордонна виборча дільниця №900090 у місті Нью-Йорк», - повідомили у посольстві.

Також згодом в українському диппредставництві повідомили, що до голосування приєднується Чикаго (закордонна виборча дільниця №900092 у місті Чикаго).

Нагадаємо, останньою відкриється виборча дільниця у Сан-Франциско.

Другий тур виборів президента України проходить у неділю, 21 квітня. Виборчі дільниці відкрились о 8:00 та закриються о 20:00.

Додамо, всього нараховується 101 закордонна виборча дільниця. Першими за кордоном проголосували українці в Австралії.

За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб: Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.