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    У Венесуелі після замаху на Мадуро затримали 11 журналістів

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    Ілюстраційне фото - У Венесуелі після замаху на Мадуро затримали 11 журналістів
    Ілюстраційне фото

    Венесуельська профспілка працівників ЗМІ закликала покарати відповідальних за порушення права на інформацію

    У Венесуелі після замаху на президента Ніколаса Мадуро затримали 11 журналістів. Про це повідомила Національна профспілка працівників венесуельських ЗМІ в Twitter.

    «11 журналістів та працівників засобів масової інформації були необґрунтовано затримані, ще кількох побили або пограбували. Ми не приймаємо такі дії і вимагаємо покарати відповідальних за це порушення права на інформацію», - йдеться в повідомленні

    Профспілка також опублікувала список затриманих представників ЗМІ, серед них опинилися представники венесуельських, іспанських і аргентинських видань.

    Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

    У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

    Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

    Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

    У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.

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