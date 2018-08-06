У Венесуелі після замаху на Мадуро затримали 11 журналістів



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Венесуельська профспілка працівників ЗМІ закликала покарати відповідальних за порушення права на інформацію

У Венесуелі після замаху на президента Ніколаса Мадуро затримали 11 журналістів. Про це повідомила Національна профспілка працівників венесуельських ЗМІ в Twitter.

«11 журналістів та працівників засобів масової інформації були необґрунтовано затримані, ще кількох побили або пограбували. Ми не приймаємо такі дії і вимагаємо покарати відповідальних за це порушення права на інформацію», - йдеться в повідомленні

Профспілка також опублікувала список затриманих представників ЗМІ, серед них опинилися представники венесуельських, іспанських і аргентинських видань.

#ALERTAsntp 11 periodistas y trabajadores de medios arbitrariamente detenidos, unos, y golpeados o robados, otros. Rechazamos los hechos y pedimos sanción a los responsables de esta violación del derecho a la información pic.twitter.com/gdfrvK4TvQ — SNTP (@sntpvenezuela) 5 серпня 2018 р.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.