У Верховній Раді пропонують збільшити штрафи для водіїв



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Автори законопроектів переконані, що відсутність штрафів призводить до масового ігнорування встановлених правил перевезення дітей

За перевезення дитини без автокрісла пропонується запровадити штраф у розмірі 500 грн

В Україні планують істотно збільшити штрафи для водіїв - відповідні законопроекти вже подані до Верховної Ради.

Відповідні законопроекти вже подані на розгляд Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Законопроект №10131, поданий нардепами Антоном Геращенком, Іриною Сусловою, Іриною Герщенко, Марією Іоновою та іншими, стосується порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами.

Можливий розмір штрафу: 510 гривень (30 неоподаткованих мінімумів), зараз штраф становить 51 гривню (10 неоподаткованих мінімумів).

Нардеп Антон Геращенко зареєстрував законопроект №10130. Він стосується введення в кодекс «Про адміністративні правопорушення» нового штрафу – за порушення правил перевезення дітей. Іншими словами мова йде про дитячі автокрісла.

Законопроектом пропонується встановити розмір штрафу в 510 грн. Якщо водій порушуватиме вдруге, то штраф становитиме – 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відсутність відповідальності за порушення правил перевезення дітей, призводить до їх вибіркового використання. Відсутність штрафу за це правопорушення створює у суспільстві уявлення, що порушення цих норм є чимось дріб'язковим та несуттєвим.

Автори законопроектів переконані, що відсутність штрафів призводить до масового ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо, до ігнорування в користуванні автокріслами, хоча наслідком може стати загибель дитини.

Раніше повідомлялося, що система відеофіксації порушень правил дорожнього руху повинна запрацювати в повному обсязі до кінця 2019 року.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

Джерело: Еспресо ТВ