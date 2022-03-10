У Вільнюсі з'явився новий дорожній знак на підтримку України

Таким чином мер звернувся до Білорусів із проханням «прокинутися» та подивитися на реальність

У Вільнюсі встановили новий дорожній знак, на якому відзначено відстань до «вільного Києва» та «окупованого Мінська». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

«779 км до вільного Києва. Мінськ (тимчасово окупований Кремлем) знаходиться за 187 км. Сусіди-білоруси, прокиньтеся», – йдеться у пості.

Нагадаємо, російське посольство у Вільнюсі (столиця Литви) змінить адресу на «Героїв України».