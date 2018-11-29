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    У Вінниці через воєнний стан посилять охорону водоканалу і телецентру

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    Перелік стратегічних об'єктів Вінниччини вже затверджений і з цими об'єктами уклали відповідні угоди - У Вінниці через воєнний стан посилять охорону водоканалу і телецентру
    Перелік стратегічних об'єктів Вінниччини вже затверджений і з цими об'єктами уклали відповідні угоди

    Голова облдержадміністрації закликав жителів міста і області не фотографувати і не викладати в мережу передислокацію військових частин і військової техніки

    Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій заявив про посилення охорони стратегічних об'єктів, зокрема, Водоканалу та телецентру через воєнний. Про це повідомляє місцеве видання 0432.ua.

    «Нацполіція і Національна гвардія у зв'язку з військовим станом посилять режим охорони стратегічних об'єктів. Їх перелік вже затверджений і з цими об'єктами укладені відповідні угоди. Йдеться наприклад про телецентр, Водоканал та інші об'єкти, що забезпечують життєдіяльність», - повідомив Коровій.

    Крім того, він закликав жителів міста і області не фотографувати і не викладати в мережу подібні заходи, а також передислокацію військових частин і військової техніки.

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    «У нас по Вінницькій області проходять відповідні магістралі і ми будемо свідками переміщення військової техніки», - зазначив голова Вінницької облдержадміністрації.

    Як повідомлялося, Україна через воєнний стан закрила для іноземців в'їзд до Криму.

    28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.


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    військові воєнний стан військова техніка Вінниччина Валерій Коровій
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