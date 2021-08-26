У Вірменії парламентарі побилися двічі за пару днів (відео)

Бійка відбулася між депутатами від керівної фракції «Громадянський договір» та опозиційних сил «Вірменія» та «Маю честь»

Щойно почалася бійка, спікер парламенту Ален Симонян закликав припинити трансляцію засідання в прямому ефірі

У Національному зібранні Вірменії парламентарі побилися двічі за день. На лідера опозиційної партії, який критикував дії уряду, напали його супротивники. Відповідне відео бійки опублікував американський телеканал CBS News.

Бійка відбулася між депутатами від керівної фракції «Громадянський договір» та опозиційних сил «Вірменія» та «Маю честь». Все відбулося під час виступу парламентарія від «Вірменії» Ваге Акопяна.

Щойно почалася бійка, спікер парламенту Ален Симонян закликав припинити трансляцію засідання в прямому ефірі.

Armenia’s National Assembly on Wednesday had its third brawl in two days, after an opposition party leader who criticized the government was violently attacked on the chamber floor by pro-government parliament members. pic.twitter.com/EY7FwujCBF — CBS News (@CBSNews) August 25, 2021

Ще одна бійка в парламенті сталася напередодні, 24 серпня. Тоді виступав представник провладної фракції Айк Саркісян. Він назвав зрадниками віх міністрів оборони, за яких право на те, аби не служити в армії, можна було купити. Після такої заяви в нього полетіла пляшка з водою. Її кинув лідер фракції «Вірменія» Сейран Оганян, який раніше очолював Міноборони. Після цього розпочалася бійка, і спікер попросив вимкнути трансляцію.

Нагадаємо, у липні в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано.

До слова, у червні у Раді відбулася бійка, у центрі скандалу опинилася ОПЗЖ. Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Також, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.