У Вірменії парламентарі побилися двічі за пару днів (відео)

У Національному зібранні Вірменії парламентарі побилися двічі за день. На лідера опозиційної партії, який критикував дії уряду, напали його супротивники. Відповідне відео бійки опублікував американський телеканал CBS News.

Бійка відбулася між депутатами від керівної фракції «Громадянський договір» та опозиційних сил «Вірменія» та «Маю честь». Все відбулося під час виступу парламентарія від «Вірменії» Ваге Акопяна.

Щойно почалася бійка, спікер парламенту Ален Симонян закликав припинити трансляцію засідання в прямому ефірі.

Armenia’s National Assembly on Wednesday had its third brawl in two days, after an opposition party leader who criticized the government was violently attacked on the chamber floor by pro-government parliament members. pic.twitter.com/EY7FwujCBF