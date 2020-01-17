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    У Вірменії знайшли застреленим ексглаву спецслужби

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    Георгій Кутоян був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням - У Вірменії знайшли застреленим ексглаву спецслужби
    Георгій Кутоян був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням
    Фото: president.am

    Колишнього директора Служби національної безпеки Вірменії Георгія Кутояна знайшли мертвим у Єревані з кульовим пораненням у голову

    У Єревані знайшли мертвим колишнього директора Служби національної безпеки Вірменії Георгія Кутояна. Як повідомили в слідчому комітеті Вірменії, на тілі 38-річного ексслужбовця є вогнестрільні поранення.

    Про це повідомляє DW.

    Пізніше слідчий комітет заявив, що розглядає кілька версій смерті Кутояна.

    «Наразі ми порушили кримінальну справу за статтею 110 Кримінального кодексу Вірменії – доведення до самогубства. Але це не означає, що ми не розглядаємо інші версії, у тому числі, убивство чи завуальоване вбивство», – повідомив заступник глави СК Вірменії Артур Мелікян.

    За його словами, в квартирі знайшли нагородний пістолет Кутояна, на стінах виявлено сліди пострілів, а також на місці знайшли понад 40 гільз та куль.

    Як зазначається, експосадовець мав поранення в голову.

    Кутояна призначили директором Служби національної безпеки Вірменії у лютому 2016 року, а в травні 2018 року його відправили у відставку після зміни влади в країні. Раніше Кутоян був помічником президента Вірменії з правових питань.

    вбивство Вірменія
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