У Вірменії знайшли застреленим ексглаву спецслужби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Кутоян був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням Фото: president.am

Колишнього директора Служби національної безпеки Вірменії Георгія Кутояна знайшли мертвим у Єревані з кульовим пораненням у голову

У Єревані знайшли мертвим колишнього директора Служби національної безпеки Вірменії Георгія Кутояна. Як повідомили в слідчому комітеті Вірменії, на тілі 38-річного ексслужбовця є вогнестрільні поранення.

Про це повідомляє DW.

Пізніше слідчий комітет заявив, що розглядає кілька версій смерті Кутояна.

«Наразі ми порушили кримінальну справу за статтею 110 Кримінального кодексу Вірменії – доведення до самогубства. Але це не означає, що ми не розглядаємо інші версії, у тому числі, убивство чи завуальоване вбивство», – повідомив заступник глави СК Вірменії Артур Мелікян.

За його словами, в квартирі знайшли нагородний пістолет Кутояна, на стінах виявлено сліди пострілів, а також на місці знайшли понад 40 гільз та куль.

Як зазначається, експосадовець мав поранення в голову.

Кутояна призначили директором Служби національної безпеки Вірменії у лютому 2016 року, а в травні 2018 року його відправили у відставку після зміни влади в країні. Раніше Кутоян був помічником президента Вірменії з правових питань.