У Яценюка попередили, що не допустять «небезпечних домовленостей» з ворогом України



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У «Народному фронті» нагадали лідеру президентських перегонів Володимиру Зеленському про обов'язки глави держави

Сфера відповідальності президента чітко прописана в Конституції - безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика

Перед новим президентом велика відповідальність за країну, а серед основних завдань - повернення окупованих територій і захист України від російської збройної агресії.

Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

«Сфера відповідальності президента чітко прописана в Конституції - безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика. Президент зобов’язаний дотримуватися Основного закону», - наголосив керівник фракції.

«В Конституції чітко зазначено, що наша ціль – НАТО і Європейський союз. Такою є воля українського народу. Ніхто не зможе зрадити курс України у НАТО і ЄС, курс на національне відродження. Наголошую, навіть не варто робити таких спроб. Ті, хто хотів розвернути нашу державу в інший бік, зараз переховуються за межами України. Це наука для усіх, хто забажає діяти всупереч волі українського народу», - зазначив Максим Бурбак.

«Зазначу, що ключове завдання новообраного президента - повернення окупованих територій України і захист України від російської збройної агресії. Це найскладніше і водночас найважливіше завдання. Хочу одразу наголосити, що «Народний фронт» не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з ворогом України. У спілкуванні з Кремлем кожне слово, не те, що дія, має колосальну вагу. «Народний фронт» стоятиме на сторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. Ми за будь-яких обставин захистимо усі здобутки України, які далися українському народу ціною поту і крові», - наголосив керівник фракції.

Він також нагадав, що восени відбудуться строкові парламентські вибори, від яких буде залежати якість нової парламентської більшості та новий уряд.

«Від виборів до Верховної Ради буде залежати, чи продовжимо ми шлях в НАТО і ЄС, чи будемо ми й надалі зміцнювати національну державу», - зауважив Максим Бурбак.

«Не менш важливою буде конструктивна співпраця новообраного президента з парламентом, коаліцією і чинним урядом у ці півроку до виборів Верховної Ради. Вже незабаром новий глава держави має заявити про свій порядок денний. Про те, як президент, уряд і парламент будуть разом працювати і вести країну до успіху», - наголосив Максим Бурбак, відзначивши, що парламент повинен почути про порядок денний новобраного президента.

«Маємо почути про кроки нового президента України у перші 100 днів, у перший рік і на весь термін. Нині Україна як ніколи потребує чесності і реалізму», - підкреслив керівник фракції.

«Новообраний президент повинен знайти в собі сили звернутися і до тих виборців, які проголосували за його опонента. Він має довести, що посада Глави української держави – це переживання за долю всієї країни, її минуле і майбутнє», - резюмував Максим Бурбак.

Зазначимо, що ЦВК вже опрацювала більш як 95% протоколів.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

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