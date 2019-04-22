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    Політика

    ЦВК вже опрацювала більш як 95% протоколів

    • Розсилка
    ЦВК вже опрацювала більш як 95% протоколів

    За Володимира Зеленського віддали голоси майже 13 млн виборців

    Станом на 9:25 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 95,57% електронних протоколів виборців.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,15% або 12 957 023 виборців, а за Петра Порошенка – 24,52% або 4 343 368 виборців.

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    Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, - 2,32%.

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    Недійсними визнано 2.32% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.14%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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