ЦВК вже опрацювала більш як 95% протоколів



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За Володимира Зеленського віддали голоси майже 13 млн виборців

Станом на 9:25 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 95,57% електронних протоколів виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,15% або 12 957 023 виборців, а за Петра Порошенка – 24,52% або 4 343 368 виборців.

Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, - 2,32%.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.32% бюлетенів

Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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