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    Події в Україні

    Окупанти затримали в Азовському морі українське судно

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    Окупанти затримали в Азовському морі українське судно

    Український балкер тримають вже близько 10 годин

    Вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore. Про це повідомив експерт з питань Криму Андрій Клименко.

    За його даними, станом на 10 годину ранку суботи судно ще продовжує стояти. Зазвичай такі затримання тривають близько 3-х годин, зазначає експерт.

    На шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

    Власником судна Amadore є компанія з Одеси. Це вже 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед та в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року.

    Нагадаємо, США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.

    Раніше експерт розповів «Главкому», як Україні захистити свої економічні інтереси в Азовському морі.

    В липні президент Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і командуванню ВМС вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження судів в українські порти в Азовському морі.

    На початку серпня військовий експерт з Великої Британії, полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

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