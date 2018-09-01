Окупанти затримали в Азовському морі українське судно
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Український балкер тримають вже близько 10 годин
Вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore. Про це повідомив експерт з питань Криму Андрій Клименко.
За його даними, станом на 10 годину ранку суботи судно ще продовжує стояти. Зазвичай такі затримання тривають близько 3-х годин, зазначає експерт.
На шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.
Власником судна Amadore є компанія з Одеси. Це вже 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед та в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року.
Нагадаємо, США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.
Раніше експерт розповів «Главкому», як Україні захистити свої економічні інтереси в Азовському морі.
В липні президент Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і командуванню ВМС вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження судів в українські порти в Азовському морі.
На початку серпня військовий експерт з Великої Британії, полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.