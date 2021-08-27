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    В Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19

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    До лікарень з коронавірусом вчора потрапило&nbsp;838 осіб&nbsp; - В Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19
    До лікарень з коронавірусом вчора потрапило 838 осіб 
    Фото: Чернівецька ОДА

    Вперше з початку літа кількість виявлених інфікованих за добу перевалила за 2 тисячі

    В Україні за минулу добу зафіксовано 2032 випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Востаннє більше двох тисяч нових випадків коронавірусу було зафіксовано 4 червня – тоді виявили 2266 заражень за добу.

    Також за добу 1 253 пацієнти одужали, а померли від ускладнень – 66. З підозрою чи підтвердженою коронавірусною хворобою госпіталізували 838 людини.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

    Від початку пандемії в нас зафіксували 2 280 203 випадки інфікування. З них 53 632 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 204 682 – одужали.

    До слова, в Україні закінчується Moderna.

    У вересні Moderna теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Бо 2 млн доз було поставлено в рамках програми Covax, а не через держзакупівлю.

    З вакцинами інших виробників наступна:

    Вакцина CoronaVac:

    • залишки на Національному складі – 2 700 560 доз, на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

    Вакцина Pfizer:

    • залишки на Національному складі – 37 440 доз, на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

    Вакцина AstraZeneca:

    • залишки на Національному складі – 1 807 980 доз, на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

    Загалом станом на 24 серпня 2021 року на Національному, регіональних і місцевих складах є більше 11 млн вакцин різних виробників.

    Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників. Це вакцини тих виробників, які використовуються зараз, уточнили в МОЗ.

    До кінця року Україна має отримати близько 47 млн доз вакцини проти Covid-19, які було закуплено коштом держбюджету (близько 39 млн доз) і які отримано безоплатно, в рамках Covax (близько 8 млн доз).

    Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

    До слова, у Києві повністю вакциновано проти Covid-19 пів мільйона осіб.

    За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

    До слова, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

    Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

    Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я українці щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19