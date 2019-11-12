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    У Яроша народилась онучка

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    <p>Дмитро Ярош: &laquo;Моя родина - моє щастя. На жаль, Дмитрик не зміг поїхати, бо має крайні тижні у школі - закінчує п&rsquo;ятий клас&raquo;, 5 травня 2019 року</p> <p>&nbsp;</p> - У Яроша народилась онучка

    Дмитро Ярош: «Моя родина - моє щастя. На жаль, Дмитрик не зміг поїхати, бо має крайні тижні у школі - закінчує п’ятий клас», 5 травня 2019 року

     

    Фото: Фейсбук Дмитра Яроша

    Колишній лідер «Правого сектора» поділився радісною новиною

    Екснардеп і колишній лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош учетверте став дідом.

    На своїй сторінці в Facebook він написав, що є «найщасливішим дідусем у світі» та розповів, що в нього народилася ще одна онучка – Ольга.

    «Я найщасливіший дідусь на світ!!! У мене народилася ще одна онучка - Олічка.  (52 см, 3,8 кг). Тепер я чотирижди дід! Назарко, Устимко, Софійка, Олічка ... і це тільки початок! Ось вона - мотивація і перспектива! Жити, воювати за свою Державу, перемагати...Ось чому я впевнений, що «Все буде Україна!», - написав Ярош.

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    Зазначимо, що колишній лідер «Правого сектору» дуже пишається своєю родиною і часто постить в соцмережах сімейні фото. Так, у червні він публікував світлину з своїми трьома онуками, які люблять приїжджати до діда в гості.

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    Відомо, що у Дмитра та Ольги Ярош є троє дітей - старші дочки Анастасія та Ірина, а також син Дмитро, який наразі вчиться у шостому класі. 

     

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