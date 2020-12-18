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    На Київщині горів вагон електрички (фото, відео)

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    До ліквідації пожежі залучалися 7 рятувальників - На Київщині горів вагон електрички (фото, відео)
    До ліквідації пожежі залучалися 7 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в останньому вагоні електропотягу

    У ніч на п’ятницю, 18 грудня, у місті Яготин сталося загорання хвостового вагону електропотягу. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 02:03.

    На місце події направлено особовий склад 28 Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло в салоні останнього вагона. Після відключення електроживлення вагона рятувальники приступили до гасіння пожежі.

    О 03:10 пожежу було локалізовано та о 04:37 повністю ліквідовано.

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    На Київщині горів вагон електрички (фото, відео)
    На Київщині горів вагон електрички (фото, відео)
    На Київщині горів вагон електрички (фото, відео)

    До гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина загорання встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС потяг залізниця рятувальники
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