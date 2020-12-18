На Київщині горів вагон електрички (фото, відео)
Загорання сталося в останньому вагоні електропотягу
У ніч на п’ятницю, 18 грудня, у місті Яготин сталося загорання хвостового вагону електропотягу. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 02:03.
На місце події направлено особовий склад 28 Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло в салоні останнього вагона. Після відключення електроживлення вагона рятувальники приступили до гасіння пожежі.
О 03:10 пожежу було локалізовано та о 04:37 повністю ліквідовано.
До гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу.
Причина загорання встановлюється.