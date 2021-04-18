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    На Черкащині авто злетіло у ставок та перекинулося, троє загиблих

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    Під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років - На Черкащині авто злетіло у ставок та перекинулося, троє загиблих
    Під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років
    Фото речниці центру екстреної медичної допомоги Черкаської облради Ірини Назарок

    До місця події виїжджали дві бригади екстреної медичної допомоги

    На Черкащині автомобіль злетів у ставок та перекинувся, загинули троє чоловіків. Про це у Facebook повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

    «О 21:56 (17 квітня) надійшов виклик, що у селі Шукайвода у Христинівському районі по вулиці Мічуріна автомобіль злетів у ставок та перевернувся. Виявилось, під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років», – повідомила Назарок.

    З її слів, до місця події виїжджали дві бригади екстреної медичної допомоги.

    Також Назарок повідомила, що за останні 12 годин медики екстреної допомоги Черкащини виїжджали надавати допомогу постраждалим у чотирьох ДТП.

    Як повідомлялося, у четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода: легковик Peugeot врізався у вантажівку MAN. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще четверо осіб отримали травми.

    Нагадаємо, 16 квітня, на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка.

    Теги: ДТП автомобіль Черкащина
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