На Черкащині авто злетіло у ставок та перекинулося, троє загиблих

Під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років

До місця події виїжджали дві бригади екстреної медичної допомоги

На Черкащині автомобіль злетів у ставок та перекинувся, загинули троє чоловіків. Про це у Facebook повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

«О 21:56 (17 квітня) надійшов виклик, що у селі Шукайвода у Христинівському районі по вулиці Мічуріна автомобіль злетів у ставок та перевернувся. Виявилось, під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років», – повідомила Назарок.

З її слів, до місця події виїжджали дві бригади екстреної медичної допомоги.

Також Назарок повідомила, що за останні 12 годин медики екстреної допомоги Черкащини виїжджали надавати допомогу постраждалим у чотирьох ДТП.

Як повідомлялося, у четвер, 15 квітня, на 55 км автодороги М-07 Київ – Ковель у смт Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода: легковик Peugeot врізався у вантажівку MAN. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще четверо осіб отримали травми.

Нагадаємо, 16 квітня, на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка.