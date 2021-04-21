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    ДТП на тротуарі. У центрі Києва велосипедистка знесла жінку (відео)

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    ДТП сталась на тротуарі - ДТП на тротуарі. У центрі Києва велосипедистка знесла жінку (відео)
    ДТП сталась на тротуарі
    Фото: скріншот з відео

    Велосипедистка і пішохідка потрапили до лікарні

    У вівторок, 20 квітня, на перетині вулиці Прорізної та Грінченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та велосипедиста. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху.

    Потерпілих ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі.

    Патрульні нагадують, що задля уникнення подібних ситуацій велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

    Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

    А в ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.

    Теги: ДТП Київ поліція велосипедист
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