ДТП на тротуарі. У центрі Києва велосипедистка знесла жінку (відео)

Велосипедистка і пішохідка потрапили до лікарні

У вівторок, 20 квітня, на перетині вулиці Прорізної та Грінченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та велосипедиста. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху.

Потерпілих ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі.

Патрульні нагадують, що задля уникнення подібних ситуацій велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

А в ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.