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    На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)

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    Лікарі констатували смерть чоловіка - На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)
    Лікарі констатували смерть чоловіка
    Фото: Інформатор

    Тіло виявлено у лісовій зоні столиці

    У вівторок, 16 квітня, неподалік від перехрестя вулиць Кубанської України та Академіка Курчатова у Києві (масив Лісовий) виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в кюветі лісової зони.

    Його знайшли друзі померлого. Вони відразу ж викликали поліцію, виклик надійшов близько 09:47. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловікові було 54 роки. Останні кілька років він ніде не проживав і був бездомним.

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    На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)
    На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)
    На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)
    На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявили. Причини смерті з'ясовуватимуть правоохоронці.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

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