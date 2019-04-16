На Лісовому масиві знайшли труп чоловіка (фото, відео)



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Лікарі констатували смерть чоловіка Фото: Інформатор

Тіло виявлено у лісовій зоні столиці

У вівторок, 16 квітня, неподалік від перехрестя вулиць Кубанської України та Академіка Курчатова у Києві (масив Лісовий) виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в кюветі лісової зони.

Його знайшли друзі померлого. Вони відразу ж викликали поліцію, виклик надійшов близько 09:47. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловікові було 54 роки. Останні кілька років він ніде не проживав і був бездомним.

Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявили. Причини смерті з'ясовуватимуть правоохоронці.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.