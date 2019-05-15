Втеча вбивці зі психлікарні: встановлюються причетні до цього медпрацівники



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Повторне затримання підозрюваного у вбивстві байкера

Підозрюваного у вбивстві байкера затримано за втечу з спеціалізованого медичного закладу

Прокурорами Київської місцевої прокуратури №2 оголошено підозру підозрюваному у вчиненні умисного вбивства, який перебуваючи у психоневрологічній лікарні, здійснював втечі з метою уникнення лікування. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Так, в межах кримінального провадження, розпочатого місцевою прокуратурою за повідомленням Департаменту стратегічних розслідувань НП України, установлено, що особа, яку за рішенням суду поміщено до Київської психоневрологічної лікарні №3, систематично залишає спеціалізований лікувальний заклад. У ході чергової втечі, яка мала місце 14.05.2019, підозрюваного затримано в одному з торговельних центрів Васильківського району Київської області», - йдеться в повідомленні.

В ході санкціонованого обшуку на території Київської психоневрологічної лікарні №3 вилучено необхідну для розслідування документацію закладу і проведено детальний обшук палати втікача. В ході обшуку у палаті виявлено алкоголь, мобільні телефони, інші речі, які заборонені для зберігання у палатах пацієнтів спеціалізованих лікувальних закладів. На момент огляду палати пошкоджень решіток та дверей не виявлено, що свідчить про сприяння чоловіку у втечі медичних працівників закладу.

На даний час втікачу повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.394 КК України.

Продовжується встановлення осіб, причетних до втечі зловмисника, у тому числі серед медичних працівників та керівництва Київської психоневрологічної лікарні №3.

Крім того, прокуратурою буде ініційовано проведення ще однієї судово-психіатричної експертизи відносно вказаної особи в іншій експертній установі.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві чоловік розстріляв молодого чоловіка-байкера, 1981 р.н., який рухався на мотоциклі, що привело до смерті останнього. Без батька залишилися двоє дітей.

Чоловіку, якого затримали за підозрою у вчиненні цього злочину, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Однак у подальшому, на підставі результатів судово-психіатричної експертизи, запобіжний захід було змінено на поміщення до психіатричного закладу до вирішення питання про застосування відносно нього примусових заходів медичного характеру.

14 травня Дмитро Слепченко, який мав перебувати у міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області, був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі.