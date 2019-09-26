  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках

    • Розсилка
    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках
    Фото: відділ комунікації поліції Києва

    На другому поверсі будівлі на вул. Героїв Дніпра поліція вилучила гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри

    На столичній Оболоні поліцейські викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Приміщення було розташоване на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Дніпра: правоохоронці вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, у рамках якого слідчі встановлюють організаторів злочинної діяльності.

    Як повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков, у ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід у який із метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.

    Читайте також

    «Із приміщення вилучили вісім столів для гри у покер, 14 гральних автоматів, два столи для гри у рулетку, більше 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Усі речові докази направили на експертизу».

    Як тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино,  оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили у приміщення, а відтак задокументували протиправну діяльність. Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках
    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках
    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках
    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках
    На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках
    Фото: відділ комунікації поліції Києва

    На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі перебувало четверо працівників і кілька клієнтів.

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тож поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу.

    Читайте також
    Київ гроші штраф поліція онлайн-казино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ