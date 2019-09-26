На Оболоні викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках



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Фото: відділ комунікації поліції Києва

На другому поверсі будівлі на вул. Героїв Дніпра поліція вилучила гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри

На столичній Оболоні поліцейські викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Приміщення було розташоване на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Дніпра: правоохоронці вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, у рамках якого слідчі встановлюють організаторів злочинної діяльності.

Як повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков, у ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід у який із метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.

«Із приміщення вилучили вісім столів для гри у покер, 14 гральних автоматів, два столи для гри у рулетку, більше 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Усі речові докази направили на експертизу».

Як тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили у приміщення, а відтак задокументували протиправну діяльність. Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі перебувало четверо працівників і кілька клієнтів.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тож поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу.