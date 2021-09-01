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    У Києві підліток зістрибнув на велосипеді з даху ґанку школи (відео)

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    Чи отримав хлопець травми - невідомо - У Києві підліток зістрибнув на велосипеді з даху ґанку школи (відео)
    Чи отримав хлопець травми - невідомо
    Фото:Скріншот відео «Київ Оперативний»

    Після приземлення хлопець впав на асфальт

    У Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з покрівлі ґанку школи № 212. Відео інциденту опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

    «Перше вересня у всіх проходить по-різному. З такими темпами він до останнього дзвоника точно не доживе. Київ, Курчатова, 18/2, школа №212», – зазначається в повідомленні.

    На записі видно, що хлопець на велосипеді приземлився на вхідні сходи, після чого впав на асфальт. Чи отримав він травми – невідомо.

    Нагадаємо, у Києві двоє п’яних підлітків розмалювали двері вагона метро.

    Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.

    До слова, неповнолітній у центрі Києва пограбував двох іноземців, забравши у них мобільні телефони.

    Теги: Київ школа молодь
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    У Києві підліток зістрибнув на велосипеді з даху ґанку школи (відео)