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    У Запоріжжі грабіжники у балаклавах скоїли розбійний напад на пошту

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    У Запоріжжі грабіжники у балаклавах скоїли розбійний напад на пошту

    Грабіжники з ножем і пістолетом забрали з каси гроші на суму близько 6 тис. грн та зникли з місця скоєння злочину.

    У Запоріжжі грабіжники з пістолетом та ножем скоїли розбійний напад на поштове відділення. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

    Двоє чоловіків у балаклавах із ножем та пістолетом у руках увірвалися до поштового відділення у Запоріжжі.

    Нападники погрожували застосувати зброю до присутніх у приміщенні працівників.

    Після цього грабіжники забрали з каси гроші на суму близько 6 тис. грн та зникли з місця скоєння злочину.

    Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

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