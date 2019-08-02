У Запоріжжі грабіжники у балаклавах скоїли розбійний напад на пошту
Грабіжники з ножем і пістолетом забрали з каси гроші на суму близько 6 тис. грн та зникли з місця скоєння злочину.
У Запоріжжі грабіжники з пістолетом та ножем скоїли розбійний напад на поштове відділення. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.
Двоє чоловіків у балаклавах із ножем та пістолетом у руках увірвалися до поштового відділення у Запоріжжі.
Нападники погрожували застосувати зброю до присутніх у приміщенні працівників.
Після цього грабіжники забрали з каси гроші на суму близько 6 тис. грн та зникли з місця скоєння злочину.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).