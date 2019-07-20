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    Кримінал

    У Харкові порахували скільки грошей забрали грабіжники з двох підірваних банкоматів

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    У поліції відзначають, що два банкомати вибухнули протягом однієї години - У Харкові порахували скільки грошей забрали грабіжники з двох підірваних банкоматів
    У поліції відзначають, що два банкомати вибухнули протягом однієї години

    В одному з банкоматі злочинці забрали понад 800 тисяч гривень, а у другому — близько 150 тисяч - поліція

    У Харкові поліція повідомила, що грабіжники забрали близько мільйона гривень з банкоматів, які вони підірвали 19 липня. Про це повідомили у поліції Харкова.

    Зазначається, що в одному з банкоматі злочинці забрали понад 800 тисяч гривень, а у другому — близько 150 тисяч.

    У поліції відзначають, що два банкомати вибухнули протягом однієї години.

    Як повідомлялося, вночі в Харкові та Люботині невідомі підірвали банкомати. Потерпілих немає, грабіжники встигли втекти зі здобиччю – всією готівкою.

    Також у Харкові пообіцяли 100 тис. грн за поміч у пошуку підривників банкоматів.

    В обох випадках були відкриті кримінальні провадження за ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

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