У Харкові порахували скільки грошей забрали грабіжники з двох підірваних банкоматів



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У поліції відзначають, що два банкомати вибухнули протягом однієї години

В одному з банкоматі злочинці забрали понад 800 тисяч гривень, а у другому — близько 150 тисяч - поліція

У Харкові поліція повідомила, що грабіжники забрали близько мільйона гривень з банкоматів, які вони підірвали 19 липня. Про це повідомили у поліції Харкова.

Зазначається, що в одному з банкоматі злочинці забрали понад 800 тисяч гривень, а у другому — близько 150 тисяч.

У поліції відзначають, що два банкомати вибухнули протягом однієї години.

Як повідомлялося, вночі в Харкові та Люботині невідомі підірвали банкомати. Потерпілих немає, грабіжники встигли втекти зі здобиччю – всією готівкою.

Також у Харкові пообіцяли 100 тис. грн за поміч у пошуку підривників банкоматів.

В обох випадках були відкриті кримінальні провадження за ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.