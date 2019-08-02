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    У Запоріжжі жорстоко вбили кримінального авторитета: двох підозрюваних оголошено в розшук

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    У Запоріжжі жорстоко вбили кримінального авторитета: двох підозрюваних оголошено в розшук
    Фото 18+: IPnews

    Вбитий Олексій Петров, відомий у певних колах як «Петрик», займався оборудками, пов’язаними з відвалами промислового виробництва

    У скоєнні вбивства кримінального авторитета на прізвисько «Петрик» підозрюють двох мешканців Запоріжжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    Вбивство було скоєне вчора, 1 серпня, у Запоріжжі. За повідомленням IPnews, «Петрик» – Олексій Петров, був пов’язаний з нелегальним видобутком металу на відвалах «Запоріжсталі» – так званій Чорній горі, але відійшов від справ. 

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    Відомо, що злочинці вбили чоловіка у дворі приватного будинку, в якому він мешкав. Убивця завдав жертві численні удари ножем, від чого той помер на місці.

    Наразі поліція встановила особи двох причетних до скоєння злочину. Це жителі Запоріжжя 1960 та 1991 років народження. Обох розшукують для затримання за підозрою у скоєнні вбивства.

    Розслідування триває.

    Як повідомлялось, у Запоріжжі грабіжники у балаклавах з пістолетом та ножем скоїли розбійний напад на поштове відділення. Вони забрали з каси гроші на суму близько 6 тис. грн та зникли з місця злочину.

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