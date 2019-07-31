Зеленський тисне на поліцію, щоб знайшли вбивць черкаського журналіста



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Журналіст Вадим Комаров часто порушував резонансні теми

Черкаський журналіст Вадим Комаров помер внаслідок травм, які він отримав в результаті нападу 4 травня

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Черкас поцікавився, як правоохоронці працюють над справою про вбивство місцевого журналіста Вадима Комарова.

Як повідомляє пресслужба президента, начальник поліції області Валерій Лютий доповів про перебіг розслідування.

У свою чергу президент закликав правоохоронців пришвидшити роботу над розкриттям справи.

«Слідство йде. Розумію, що це складний процес. Але хочеться, щоб уже було знайдено вбивць», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому.

Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).

У ході проведених консультацій з нейрохірургами обласного та національного рівнів лікарі дійшли згоди, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний.

Вночі 20 червня черкаський журналіст Вадим Комаров помер. Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства Комарова.