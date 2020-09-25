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    У заступника мера Ірпеня померла від Covid-19 дружина-породілля

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    Наталія Маркушина перед смертю народила сина, який зараз перебуває у задовільному стані - У заступника мера Ірпеня померла від Covid-19 дружина-породілля
    Наталія Маркушина перед смертю народила сина, який зараз перебуває у задовільному стані

    Наталія Маркушина захворіла на Covid-19 на останньому місяці вагітності

    Від коронавірусу 24 вересня померла дружина першого заступника міського голови Ірпеня Олександра Маркушина Наталія. Про це повідомляє сайт Ірпінської міськради.

    Зазначається, що Наталія Маркушина захворіла на Covid-19 на останньому місяці вагітності.

    «Колектив Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету висловлює щире співчуття першому заступнику Ірпінського міського голови Олександру Маркушину з приводу важкої втрати - передчасної смерті його дружини Наталії», – йдеться в повідомленні.

    Як написав і колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму сину.

    «Народила сина Марка, який нині у задовільному стані. Здоров'я матері почало погіршуватися, її перевели на апарат штучного дихання, а за три тижні непритомну ушпиталили до клініки у Німеччині. Там вона провела 10 днів, але в ніч проти 24 вересня померла», – йдеться у повідомленні.

    «Відійшла у вічність світла людина, молода мати, любляча дружина – Наталія Маркушина (Бадрудінова).  В Ірпені її знали як фахового нотаріуса та професіонала», – відзначили в міськраді.

    Олександр Маркушин – ймовірний кандидат у мери Ірпеня від партії «Нові обличчя», лідером якої є згаданий Володимир Карплюк.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.

    смерть Ірпінь дружина коронавірус
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