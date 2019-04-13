У Зеленського прокоментували рух України в НАТО



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Кандидат в президенти Володимир Зеленський

У штабі Зеленського впевнені, що курс в НАТО важливий для України

Спікер передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що інтеграція в НАТО є важливою для України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Разумкова, інтеграція в Північноатлантичний альянс дійсно важлива для України і наразі в штабі Зеленського не бачать її альтернативи.

«Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу - так, це дійсно важливо і, на жаль, чи, на щастя, іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає», - заявив він.

Також Разумков додав, що українці вже давно зробили свій «цивілізаційний вибір».

«Він (вибір - ред.) був підтверджений в 2014 році, загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності, він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на сході країни, але це ще важкий шлях, який нам належить пройти», - зазначив спікер штабу Зеленського.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

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