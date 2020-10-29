У Зеленського відреагували на петицію щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва



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26 жовтня петиція щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва набрала необхідну кількість підписів, щоб бути розглянутою главою держави

Президент доручив розпочати консультації з Вищою радою правосуддя «для напрацювання процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК»

На сайті президента Володимира Зеленського з’явилася відповідь на петицію з проханням до президента подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

«Підкреслимо, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент після консультацій з Вищою радою правосуддя», – йдеться у відповіді Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський доручив розпочати консультації з Вищою радою правосуддя «для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації».

26 жовтня повідомлялося, що петиція щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, розміщена на сайті президента України, набрала необхідну кількість підписів і має бути розглянута главою держави.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.