Розпилення газу у столичній школі: постраждали десять учнів і охоронець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малолітнього хулігана поліцейські знайшли за місцем проживання Фото: Нацполіція

Столична поліція затримала підлітка, що розпилив газ у школі

До Оболонського управління поліції від директора школи надійшло повідомлення про те, що у приміщенні закладу невідомий розпилив сльозогінний газ. На місце виїхали слідчо-оперативна група разом із співробітником сектора ювенальної превенції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів заступник начальника сектору ювенальної превенції Оболонського управління поліції Володимир Дем’яненко, до будівлі зайшов хлопець та намагався пройти повз охорону. Підлітка зупинили та попросили залишити приміщення, на що він образив працівника та розпилив йому в обличчя газ дратівливої дії.

«Після скоєного правопорушник втік, а всіх дітей та працівників школи терміново евакуювали із приміщення. У результаті від хуліганських дій неповнолітнього постраждали 10 учнів та 72-річний співробітник. Згодом після вивчення записів з камер відеоспостереження ми встановили особу правопорушника, який кілька років перебуває в поліції на обліку», - повідомив правоохоронець.

Хлопець систематично порушував учбову дисципліну, а на його батьків раніше складались адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Правопорушника ми знайшли за місцем проживання. Він нам розповів, що придбав газовий балончик через мережу інтернет та за допомогою нього вирішив покарати охоронця, який не пустив його до школи», – додав Дем’яненко.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Як повідомлялося, інцидент стався сьогодні, 25 жовтня, вранці у школі №8 на вул. Вишгородській, 6.