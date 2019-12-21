Uber заборонили в Колумбії
Uber заборонили в Колумбії
Uber зобов'язаний негайно припинити надання послуг на території Колумбії
Управління промисловості та торгівлі уряду (SIC) Колумбії ухвалив рішення про зупинку роботи сервіс онлайн-замовлення таксі Uber в країні.
Про це повідомляється на сайті відомства.
«Uber порушує правила, що регулюють ринок і сприяє відтоку клієнтури місцевого оператора таксі Cotech», - йдеться в офіційній заяві SIC.
Указ набрав чинності відразу після підписання.
Uber зобов'язаний негайно припинити надання послуг на території Колумбії.
Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.
19 грудня Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.