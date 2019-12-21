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    Uber заборонили в Колумбії

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    Uber заборонили в Колумбії - Uber заборонили в Колумбії
    Uber заборонили в Колумбії

    Uber зобов'язаний негайно припинити надання послуг на території Колумбії

    Управління промисловості та торгівлі уряду (SIC) Колумбії ухвалив рішення про зупинку роботи сервіс онлайн-замовлення таксі Uber в країні.

    Про це повідомляється на сайті відомства.

    «Uber порушує правила, що регулюють ринок і сприяє відтоку клієнтури місцевого оператора таксі Cotech», - йдеться в офіційній заяві SIC.

    Указ набрав чинності відразу після підписання.

    Uber зобов'язаний негайно припинити надання послуг на території Колумбії.

    Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.

    19 грудня Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.

    таксі суд Uber Колумбія
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