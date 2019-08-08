Убивство п’ятирічного Кирила Тлявова: підозрюваних поліцейських залишили під вартою



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Підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому залишаться під вартою

Попередній термін тримання під вартою підозрюваних спливав 31 липня, але його продовжили на 60 діб

Суд продовжив на два місяці тримання під вартою колишнім поліцейським Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, підозрюваним у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.

Про це «Громадському» повідомив адвокат родини Тлявових Андрій Левковець.

Попередній термін тримання під вартою підозрюваних спливав 31 липня, але його продовжили на 60 діб.

За словами бабусі Кирила Олександри Миколаївни, засідання Голосіївського райсуду відбулося 27 липня.

Раніше повідомлялось, що у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з'явився четвертий підозрюваний. Ним виявився неповнолітній.

18 липня суд арештував третього підозрюваного у справі вбивства п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в м. Переяслав-Хмельницький.

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.