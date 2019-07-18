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    Вбивство хлопчика в Переяслав-Хмельницькому: арештований третій підозрюваний

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    <p>П&rsquo;ятирічний хлопчик Кирило Тлявов отримав смертельне поранення</p> - Вбивство хлопчика в Переяслав-Хмельницькому: арештований третій підозрюваний

    П’ятирічний хлопчик Кирило Тлявов отримав смертельне поранення

    Підозрюваний перебуватиме під вартою два місяці

    Суд арештував третього підозрюваного у справі вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в м. Переяслав-Хмельницький.

    Про це 18 липня повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    Зазначається, що в четвер суд розглянув клопотання прокуратури області про обрання підозрюваному, якому 17 липня прокуратурою повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Суд задовольнив клопотання прокурора та залишив його під вартою строком на 60 діб.

    Нагадаємо, також 16-річному неповнолітньому, який також стріляв в місцевості, де перебував 5-річний Кирило Тлявов – хлопчик, який отримав смертельні травми в Переяслав-Хмельницькому, повідомлено про підозру.

    «Під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб. З них - двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та двоє цивільних осіб, в тому числі неповнолітній», - заявили в прокуратурі.

    Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

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