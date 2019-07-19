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    Вбивство в Переяслав-Хмельницькому: неповнолітнього посадили під нічний домашній арешт

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    <span>П&rsquo;ятирічний хлопчик Кирило Тлявов отримав смертельне поранення</span> - Вбивство в Переяслав-Хмельницькому: неповнолітнього посадили під нічний домашній арешт
    П’ятирічний хлопчик Кирило Тлявов отримав смертельне поранення

    Прокуратура просила дати 16-річному неповнолітньому цілодобовий домашній арешт

    Голосіївський районний суд Києва 19 липня обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика у Київській області – 16-річному неповнолітньому.

    Суд призначив для підозрюваного нічний домашній арешт.

    Прокуратура просила цілодобовий домашній арешт.

    Раніше повідомлялося, що також 16-річному неповнолітньому, який також стріляв в місцевості, де перебував 5-річний Кирило Тлявов – хлопчик, який отримав смертельні травми в Переяслав-Хмельницькому, повідомлено про підозру.

    «Під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб. З них - двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та двоє цивільних осіб, в тому числі неповнолітній», - заявили в прокуратурі.

    18 липня суд арештував третього підозрюваного у справі вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в м. Переяслав-Хмельницький.

    Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

    Джерело: УНН

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