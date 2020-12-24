Москаль звинуватив Євгена Щербаня-молодшого в розповсюдженні неправди

Москаль зазначив, жодного права вимагати якусь компенсацію Щербань-молодший не має

Заяви Євгена Щербаня-молодшого про наявність спадку його батька, який вкрали, не відповідають дійсності. Про це заявив адвокат Руслана Щербаня (сина вбитого в 90-х донецького бізнесмена Євгена Щербаня) Геннадій Москаль в інтерв’ю «Главкому», коментуючи заяви старшого сина Щербаня про нібито наявність у його батька частки в компанії «Індустріальний союз Донбасу».

«Наснилося йому, що він хоче мільярд доларів за майно свого батька. Яке майно? А де він був всі ці роки? В 1996-му йому було 26 років, треба було дивитися за тим майном, вступати в спадок, якщо він був. Чому він цього не зробив? Чому він з’явився саме зараз?

Якщо люди не знають, то я готовий всій Україні пояснити. Так лапшу вішати і когось робити абсолютно винними в тому, чого вони не робили, – це нікуди не годиться», – сказав Москаль.

Він також зазначив, що вбитий Євген Щербань не мав частки в «Індустріальному союзі Донбасу», що було встановлено слідством. Тож жодного права вимагати якусь компенсацію його син не має.

«Слідством установлено, що він (Щербань, – ред.) не був акціонером «ІСД». Слідством установлено, хто виграв від вбивства Щербаня. Виграв політично, виграв економічно. Всім тоді було відомо, що у Щербаня був конфлікт з Лазаренком. Була потужна політична конкуренція. А ще Щербань не хотів, щоб Лазаренко заводив газ у Донецьку область, а гроші йшли з Донецької області. Тому що тоді, в 1996 році, була критична ситуація на заводах, фабриках. Газ особисто розподіляв Павло Лазаренко, який і був замовником цього вбивства», - розповів Москаль.

Нагадаємо, донецького бізнесмена Євгена Щербаня вбили в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року. Його старший син Євген Щербань в документальному фільмі «Спадкоємець» стверджує, що після вбивства батька його гроші були вкрадені, і заявив, що претендує на $1 млрд компенсації за частку в «Індустріальному союзі Донбасу».