Убивство Захарченка не вплине на обмін російських злочинців на полонених українців – Геращенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз немає жодних сигналів з Кремля щодо наступного обміну

Москва і Кремль зачищають своїх маріонеток, які забагато знають, - наголосила Геращенко

Убивство ватажка самоназваної «ДНР» Олександра Захарченка не вплине на процес обміну російських злочинців на українських заручників на Донбасі.

Про це в кулуарах парламенту сказала перша віце-спікерка Ради, уповноважена президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Москва і Кремль зачищають своїх маріонеток, які забагато знають. Питання звільнення заручників залежить виключно від Кремля. Зачистка своїх маріонеток не вплине на цей процес», — сказала Геращенко.

Вона додала, що під час попереднього обміну полоненими на Донбасі «Кремль прибрав свою маріонетку — Плотницького (колишнього ватажка «ЛНР» - ред.)».

Утім, за словами Геращенко, на процес обміну заміна ватажків самоназваної «республіки» не вплинула, «адже Путін тоді вже дав сигнал готувати обмін».

Вона додала, що зараз немає жодних сигналів з Кремля щодо наступного обміну.

Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Це перший за два роки та найбільший обмін. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.

Також Ірина Геращенко наголосила, що російська пропаганда не приділила жодної хвилини росіянам, засланим владою вбивати українців, і водночас закликала ЗМІ не називати цих злочинців полоненими.

Українська сторона в Мінську 22 серпня озвучила Росії чергову пропозицію щодо обміну полоненими.