Люди вийшли на масові протести після атаки на лікарню в секторі Гази
Тисячі протестувальників вийшли на протести на Близькому Сході та в Північній Африці
На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera.
Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.
Міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що принаймні 500 людей було вбито під час обстрілу центральної лікарні, де палестинці шукали притулок. Всесвітня організація охорони здоров'я засудила напад на та вимагала негайного захисту цивільного населення та медичних працівників.
Reuters повідомляє, що в Йорданії палестинським силам безпеки довелося застосовувати сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння і скандували проти президента Палестини Махмуда Аббаса.
Кореспондентка Al Jazeera повідомила, що в щонайменше шести містах в Ірані спалахнули протести після удару по лікарні.
Протестувальники також прийшли до Генерального консульства Ізраїлю у Стамбулі й посольства Ізраїлю в Анкарі.
Мітингувальники тримали в руках палестинські прапори і викрикували гасла зі звинуваченнями Ізраїлю в атаці. Турецька поліція розігнала натовп і заблокувала район.
Нагадаємо, 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.
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