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Люди вийшли на масові протести після атаки на лікарню в секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Люди вийшли на масові протести після атаки на лікарню в секторі Гази
Акції протесту відбувалися у Йорданії, Туреччині, Сирії, Ірані, столиці Марокко і столиці Тунісу
фото: AFP

Тисячі протестувальників вийшли на протести на Близькому Сході та в Північній Африці

На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera. 

Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.

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Міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що принаймні 500 людей було вбито під час обстрілу центральної лікарні, де палестинці шукали притулок. Всесвітня організація охорони здоров'я засудила напад на та вимагала негайного захисту цивільного населення та медичних працівників.

Reuters повідомляє, що в Йорданії палестинським силам безпеки довелося застосовувати сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння і скандували проти президента Палестини Махмуда Аббаса.

Протестувальники в Йорданії
Протестувальники в Йорданії
фото: Reuters

Кореспондентка Al Jazeera повідомила, що в щонайменше шести містах в Ірані спалахнули протести після удару по лікарні. 

Люди в Тегерані вийшли підтримати Палестину
Люди в Тегерані вийшли підтримати Палестину
фото: EPA

Протестувальники також прийшли до Генерального консульства Ізраїлю у Стамбулі й посольства Ізраїлю в Анкарі.

Протест у Стамбулі
Протест у Стамбулі
фото: AP

Мітингувальники тримали в руках палестинські прапори і викрикували гасла зі звинуваченнями Ізраїлю в атаці. Турецька поліція розігнала натовп і заблокувала район.

Нагадаємо, 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

Теги: напад ХАМАС Ізраїль Сектор Гази

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