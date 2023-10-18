Росіяни обстріляли місто ракетами С-300: нові деталі обстрілу Запоріжжя

У ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю

У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічної атаки РФ. На місці працюють відповідні комунальні служби. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає. «Правоохоронні органи шукають, де саме це було, але звернень поки що не було», – розповів кореспондентам «Суспільного» голова ЗОВА Юрій Малашко.

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Наслідки нічної атаки на Запоріжжя фото: Суспільне Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 5:00 дві людини загинули, чотири дістали поранення, а три зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

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Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів кореспондентам «Суспільного», що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.

Також у Запорізькій міськраді повідомили про тимчасове закриття руху тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної. Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал «Запоріжжя-І» та у напрямку вул. Іванова.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю.

О 1:34 в області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.