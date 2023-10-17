Ракетний удар по лікарні в Газі: що відомо

ХАМАС звинуватив Ізраїль в атаці на лікарню Аль-Ахлі Араб у Газі

Органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Про це повідомляє BBC.

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Представники ХАМАСу заявляють, що під завалами можуть перебувати сотні жертв. ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей.

Бойовики ХАМАС 17 жовтня о 20:14 повідомили про перший запуск потужної ракети R160 у бік Хайфи, проте через хвилину було завдано удару по лікарні в Газі. О 20:23 терористи підтвердили приліт по медичному закладу.

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У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

The Times of Israel повідомляє, що представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі розповів, що інформацію про можливий авіаудар Ізраїлю по лікарні все ще перевіряють. Він наголосив, що не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.

Президент Туреччини Ердоган звинувачує Ізраїль в атаці на лікарню в Газі. «Напад на лікарню з жінками, дітьми та невинними цивільними є останнім прикладом нападу Ізраїлю, якому бракує найосновніших людських цінностей», – написав Ердоган у соцмережі Х.

Телеканал i24 оприлюднив результати початкового розслідування, згідно із яким, бойовики ХАМАС 17 жовтня невдало запустили ракету, внаслідок чого у лікарні стався вибух.

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Нагадаємо, станом на ранок 16 жовтня, за оцінкою ізраїльської армії, північ Сектору Гази залишили близько півмільйона людей.