Угорщина надіслала Україні 10 вантажівок гуманітарної допомоги – голова Закарпатської ОВДА

Угорщина передала Україні медичне обладнання, продукти харчування та засоби гігієни

Європейські партнери не залишають Україну на самоті із російською агресією – сусідня Угорщина допомагає нашій державі гуманітарними вантажами, інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«Державний секретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація», – зазначив Микита у своєму Телеграм-каналі.

За словами очільника ОВДА, Угорщина передала Україні медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо на загальну суму 2 млрд форінтів.

«Обліковуємо вантаж і одразу транспортуємо у «гарячі» точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до наших людей», – додав Віктор Микита.