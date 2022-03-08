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    Угорщина надіслала Україні 10 вантажівок гуманітарної допомоги – голова Закарпатської ОВДА

    Угорщина допомагає нашій державі гуманітарними вантажами - Угорщина надіслала Україні 10 вантажівок гуманітарної допомоги – голова Закарпатської ОВДА
    Угорщина допомагає нашій державі гуманітарними вантажами

    Угорщина передала Україні медичне обладнання, продукти харчування та засоби гігієни

    Європейські партнери не залишають Україну на самоті із російською агресією – сусідня Угорщина допомагає нашій державі гуманітарними вантажами, інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    «Державний секретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація», – зазначив Микита у своєму Телеграм-каналі.

    За словами очільника ОВДА, Угорщина передала Україні медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо на загальну суму 2 млрд форінтів.

    «Обліковуємо вантаж і одразу транспортуємо у «гарячі» точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до наших людей», – додав Віктор Микита.

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    Теги: продукти Угорщина харчування
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    Угорщина надіслала Україні 10 вантажівок гуманітарної допомоги – голова Закарпатської ОВДА